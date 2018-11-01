الحكومة اليمنية: الحوثيون يقوضون عملية السلام

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت الحكومة اليمنية، أن عملية السلام عرقلها الحوثيون أكثر من مرة، من خلال خرقهم لـ 9 هدن لإيقاف إطلاق النار، أو التعنت الذي أظهروه في جولات المشاورات السابقة.

واعتبرت الحكومة في بيان لها الخميس نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن التصريحات الدولية الداعية لإيجاد حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، تنسجم مع رغبتها في تحقيق السلام.

وقالت الحكومة أن "من هذا المنطلق ندعم جهود المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفثت".

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وشدّدت الحكومة على استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتعزيز قدرات البنك المركزي، وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إليه، من أجل إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات الموظفين.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن إجراءات بناء الثقة تشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات متزامنة تكفل ضمان السلامة، وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية.

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