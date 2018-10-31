مقتل أكثر من 150 حوثيا بغارات للتحالف العربي في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقى أكثر من 150 من الميليشيات الحوثية مصرعهم بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. بحسب ما قال المركز الاعلامي لألوية العمالقة .

وقال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" العسكرية إن "طيران التحالف العربي شن الثلاثاء عدة غارات جوية على معسكر تدريبي لمليشيا الحوثي في مديرية المرواعة بمحافظة الحديدة".

وأكد أن القصف تسبب بمقتل أكثر من 150 عنصرا حوثيا وإصابة المئات".

ويأتي ذلك تزامنا مع انباء عن استقدام الحوثيين تعزيزات إلى داخل مدينة الحديدة ومحيطها، ونشرهم مسلحين إضافيين فوق أسطح المباني في عدد من شوارع المدينة.

وفي يونيو الماضي، أطلقت القوات الشرعية مدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية، حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر بهدف السيطرة على ميناء الحديدة، تكبد خلالها المتمردون خسائر فادحة.

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