رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن مع جميع أعضاء الحكومة الذين كانوا متواجدين في الرياض، وذلك لبدء مرحلة جديدة من العمل المباشر للحكومة.

وأكد عبدالملك أن الحكومة متواجدة حاليا في عدن بكامل أعضائها وستستقر فيها لتباشر أعمالها لمعاجلة الاختلالات ولتفعيل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إعادة الإعمار وتوفير وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، كما شدد على أن أن أولويات الحكومة تتمثل في إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية، وضبط النفقات.

وكان رئيس الحكومة وعد في مقابلة قبل يومين الشعب اليمني باستئناف عمل الحكومة بشكل فعال والتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة.



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