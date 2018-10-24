عملية عسكرية جديدة للجيش اليمني في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (مصادر عسكرية)

تستعد قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في قلب معقل مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة شمال البلاد.



مصادر عسكرية قالت ان تعزيزات ضخمة من قوات الجيش اليمني تستعد خلال الساعات المقبلة لإطلاق عملية "طوفان صعدة".



العملية تأتي تتويجا لـ"قطع رأس الأفعى" لتحرير ماتبقى من مديريات صعدة، معقل المليشيا الرئيسي.



تعد "طوفان صعدة" مرحلة عسكرية جديدة هي الثالثة من نوعها، عقب النجاح الكبير للمرحلة الثانية من عملية "قطع رأس الأفعى" التي انطلقت في أبريل/نيسان بإسناد من القوات البرية والجوية للتحالف العربي وأتجهت صوب تطويق معقل التمرد في "مران".



مسؤولون قالوا أن وحدات عسكرية من القوات الخاصة، والجيش اليمني على رأسها لواء "العروبة" وبتغطية جوية مكثفة من مقاتلات التحالف، تمكنت من الوصول إلى مشارف منزل حسين الحوثي، مؤسس المليشيا الانقلابية، بمديرية "الظاهر الملاحيظ" وعلى مقربة من جبال مران بمديرية حيدان.

وشدد المسؤولون على أن قضية الجيش وقوات العروبة الأولى، تتمثل بالقضاء على مليشيات الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل أيادي إيران، مشيدا بقواته قائلا إنها لقنت الحوثي خسائر فادحة وتسلقت أصعب المرتفعات الجبلية التي وضعها زعيم الجماعة الإرهابية كحاميات دفاعية لمعقل وجوده الفكري.



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