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70 مليون دولار من السعودية والإمارات رواتب لمعلمي اليمن

أخبار الآن | الرياض - السعودية (متابعات)

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، عن تقديم المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع اليونيسيف.

وسيسهم الدعم المقدم من المملكة والإمارات في توفير رواتب 135 ألف من الكوادر التعليمية ودعم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.

وقال الربيعة إن دول التحالف تتطلع من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها، وتفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات، والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية.

 

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