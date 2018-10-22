كوشنير: السعودية حليف مهم لواشنطن

أخبار الآن | دبي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، إن السعودية حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو سيقرران الخطوة المقبلة بعد معرفة الحقائق في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكّد المستشار في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس ترامب مازالت في مرحلة البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بقضية خاشقجي.

وذكر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطلب منه إبداء شفافية وجدية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف: "طلبت من ولي العهد السعودي إبداء الشفافية في التحقيق بمقتل خاشقجي".

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت قبل أيام أن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء الصحافي جمال خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

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