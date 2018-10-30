تقدم في الحديدة وسيطرة على مرتفعات مهمة بصعدة

أخبار الآن | اليمن (وكالات)

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في المعارك ضد الميليشيات الانقلابية في جبهات عدة بالساحل الغربي، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر ميدانية مساء الاثنين بأن المعارك، التي تدعمها مقاتلات التحالف العربي امتدت إلى الأحياء الواقعة شمالي مطار الحديدة ، ومحيط الجامعة.

وبالتزامن توغلت قوات ألوية العمالقة في منطقة الكيلو 16 عند المدخل الشرقي للحديدة، وصدت محاولات هجومية فاشلة للميليشيات في مربع كيلو 10 بمنطقة كيلو 16.

بينما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للمليشيات في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، قتل خلالها نحو 30 عنصرا من المليشيا وأصيب العشرات.

أما في صعدة، فقد تمكن لواء العروبة في الجيش اليمني، من السيطرة على مرتفعات جديدة وهامة على جبهة الملاحيط ، مركز مديرية الظاهر شمال غرب محافظة صعدة الحدودية.

وجاء هذا الانتصار بعد معارك عنيفة، خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي في المنطقة.

من جهته، قال اللواء عبد الكريم السعدي، قائد لواء العروبة، إن قواته بدعم من التحالف، تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات، الرابطة بين الملاحيط و #جبال_مران ، حيث معقل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية أن الجيش تمكن خلال المعارك في الساعات الماضية، من دحر محاولة تسلل للميليشيات، باتجاه مواقع الجيش، واستعادة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات.

يذكر أن قوات الجيش الوطني، تخوض منذ أشهر عدة، معارك متواصلة، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على معظم مناطق مديرية الظاهر، والتقدم نحو مرتفعات مران التي تعد واحدا من أهم المعاقل العسكرية للميليشيات في صعدة.



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