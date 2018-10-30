المالكي: الحوثيون يعبثون بالتعليم في اليمن

أخبار الآن| دب ي- الإمارات العربية المتحدة - (وام)

شدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي على أن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران تعبث بالتعليم في اليمن، وتروج للطائفية في المناهج الدراسية.

وسلط المالكي الضوء على ما تسببت به مليشيا الحوثي الإرهابية، من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، ودفعهم لميدان الحرب، إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة وكثيرة، لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيين، ضاربةً بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط بتعنت وإهمال وتجاهل سافر، منوهاً بالعمل الكبير الذي يقوم به فريق "مسام" المتخصص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، مؤكداً نزع الفريق 11.785 لغماً حتى اليوم.

إلى ذلك، أكد المالكي، أن جهود قيادة قوات التحالف مستمرة ومتناغمة مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الإنقاذ، وإنشاء مراكز للإيواء، وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة.

وأوضح، أن رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، تفقد محافظة المهرة في الفترة القريبة الماضية، مع الفريق المختص من قيادة القوات المشتركة، مطلعا على الجهود التي قدمتها القيادة للتخفيف من آثار الإعصار الذي تضررت منه المحافظة.

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