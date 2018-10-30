قتلى ومخطوفون بهجوم لداعش وسط ليبيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري عن مقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 مدنيين الإثنين، وخُطف 10 آخرون في هجوم وقع في الجفرة وسط ليبيا ونُسب إلى تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذه، بحسب ما أفادت مصادر محلية وعسكرية.

ونقلت "فرانس برس" عن المسماري قوله إن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم ثلاثة مدنيين، وأصيب عسكري في حين فُقد عشرة أشخاص.

وأكد أن قوات الجيش الوطني الليبي تحركت إلى الموقع عقب الهجوم، إلا أن عناصر تنظيم تنظيم داعش فروا جنوباً حيث قتلوا شخصاً خامساً وأصابوا آخر عند حاجز أمني.

وقال إسماعيل الشريف النائب بمجلس النواب ومقره شرق البلاد إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعد أن ساعد شبان في البلدة في القبض على قيادي في داعش الشهر الجاري. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن الحادث.

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