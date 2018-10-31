ماتيس يدعو لمحادثات سلام يمنية خلال 30 يوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى محادثات سلام حول اليمن في غضون الثلاثين يوماً المقبلة والتوصل إلى حل. وأوضح ماتيس أن وقف المعارك سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس جمع مختلف الأطراف في السويد حول طاولة واحدة.هذا وأعلنت الخارجية السويدية أنها مستعدة لاستضافة محادثات الأطراف اليمنية.

وقال ماتيس إن بنود محادثات السلام يجب أن تشمل وقف القتال وإبعاد الأسلحة عن الحدود، ووضع الصواريخ تحت إشراف دولي، معرباً عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في محادثات بهذا الشأن، مشدداً: نريد للأطراف أن تلتقي في السويد وتناقش حدوداً منزوعة السلاح حتى نمنع استمرار الصواريخ الحوثية الموجهة للبيوت والمدن والمطارات.

وأضاف: أؤمن أن السعوديين والإماراتيين جاهزون للسلام، ولولا انسحاب الحوثي من آخر جولة دعا لها المبعوث الأممي لربما كنّا في الطريق نحو ذلك. كما شدد ماتيس على ضرورة أن يتم وقف إطلاق النار على قاعدة انسحاب المتمردين الحوثيين من الحدود مع السعودية.

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