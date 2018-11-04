مليشيا الحوثي تخطف الشباب فى ذمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي نفذت حملة إختطاف لعدد من الشبان في بعض أحياء مدينة ذمار وبالتحديد في شارع المعارض وبعض حارات المدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نقصا حادا في مخزونها البشري جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشارت المصادر بأن المختطفين كانوا يحاربون في صفوف الميليشيات منذ أشهر، ولكنهم تركوا المشاركة وانشقوا عن المليشيات ، إلا أن تفاجؤوا اليوم بعناصر إنقلابية تأخذهم عنوة لإجبارهم على العودة إلى الجبهات للقتال في صفوفها.

اقرأ أيضا:

الجيش اليمني يسيطر على المدخل الجنوبي للحديدة