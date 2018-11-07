تقدم ميداني جديد للشرعية شرقي الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية من تحرير مناطق عدة من سيطرة مليشيات الحوثي شرقي مدينة الحديدة. وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة أن قواتها حررت مجمع المصانع المركزية شرقي الحديدة بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأوضح المركز الناعلامي لألوية العمالقة أن قوات المقاومة كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستهدفت عدد من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية ولقي العشرات منهم مصرعهم .

وأكد المركز استمرار قوات ألوية العمالقة تقدمها نحو وسط مدينة الحديدة بدعم وإسناد قوات التحالف العربي وعلى رأسها القوات المسلحة الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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