قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي، في مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة، في شمال البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، قوله: إنّ “قوات اللواء حررت جبل الأزهور، ومعتق لقمان، وتبة التهرة بالإضافة إلى قرية الثاهر”.

وأوضح المصدر أنّ “مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في المعارك، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها”، مؤكدًا أنّ “المعارك والقصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا”.

إلى ذلك، أحرز الجيش اليمني ، تقدمًا جديدًا في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع، وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة، العميد عادل الشيبة، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أنّ “قوات الجيش الوطني اليمني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل”.

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