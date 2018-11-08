النظام السوري يحرر مختطفات لدى داعش بسوريا

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات النظام السوري من تحرير 19 مختطفة لدى تنظيم داعش في محافظة السويداء.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات عنيفة دارت مع مجموعة من التنظيم في منطقة حميمة شمالي شرق تدمر السورية أدت لتحرير المختطفات، وقتل عدد من أفراد التنظيم.

وكان تنظيم داعش قد اختطف 36 مدنياً بينهم نساء وأطفال من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا خلال هجوم شنه التنظيم قبل أيام وأوقع أكثر من 250 قتيلاً من المدنيين.

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