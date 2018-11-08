جيمس جيفري يطالب بانسحاب إيران من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا انه يتعين على طهران سحب جميع القوات التي تقودها في سوريا..

وأشار السفير جيمس جيفري إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ايران ماليا , لمقاومة تدخلها في المنطقة. وعد أن الاتفاق النووي لعام 2015 كان له تأثير خبيث على سلوك إيران الذي "عجّل أنشطتها".



وأكد جيفري أن طهران تمول وتسلح ميليشيات في سوريا والعراق ولبنان واليمن فهم بذلك جزء من المشكلة وليسوا جزءا من الحل.

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وقال جيفري إن إدارة ترامب تركز الآن على ممارسة ضغوط مالية على طهران و "تتعامل بنشاط أكثر مع إيران ، خاصة في العراق وسوريا واليمن".

وأعادت واشنطن هذا الأسبوع فرض عقوبات على صناعات النفط وتصدير النفط والبترول الإيرانية الحيوية.

في موضع آخر .. اكد السفير جيمس جيفري أنه عندما يقول المسؤولون الأمريكيون إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا ، فهذا يعني أن بقاؤنا مستمر حتى هزيمة داعش لتهيئة الظروف حتى تتمكن القوات المحلية والسكان المحليين من التعامل مع إرهاب داعش.



