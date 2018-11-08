مقتل 47 من ميليشيا الحوثي بغارات في الحديدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 47 من ميليشيات الحوثي على الاقل خلال المعارك التي تخوضها قوات الشرعية اليمنية مدعومة من التحالف العربي للسيطرة على مدينة الحديدة غرب اليمن.

وبحسب مصادر عسكرية من الجيش اليمني, سقط غالبية الحوثيين في غارات جوية للتحالف العربي في وقت تستمر فيه المعارك, حيث تواصل قوات الشرعية تحقيق تقدم ميداني.



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وقال مسؤولون في قوات المقاومة اليمنية إن المتمردين المدعومين من إيران حفروا خنادق وزرعوا ألغاما على الطرق في محيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر لمنع تقدم القوات الموالية للحكومة.

وذكر هؤلاء المسؤولون أن المتمردين نشروا كذلك قناصة على أسطح المباني وخلف لوحات اعلانية ضخمة للتصدي لقوات الشرعية اليمنية.

ويشهد محيط مدينة الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية، منذ الخميس الماضي، معارك عنيفة.



