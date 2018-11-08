تحذيرات من محاولة الحوثي تفجير ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت حكومة الشرعية اليمنية من محاولة ميليشيات الحوثي تفجير ميناء الحديدة في إطار مخططات إرهابية تستهدف المباني الحكومية والمدنيين على حد سواء.



و قال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن ميليشيات الحوثي تنوي استهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى.

و خزان رأس عيسى يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام، وتفجيره من قبل الحوثيين سيتسبب بكارثة بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة بحسب بادي.

و أضاف الناطق باسم الحكومة اليمنية ان ميليشيات الحوثي تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية المكتظة، وتجريف الطرق الرئيسية بالمدينة ما يؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وهناك تعمد من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين.

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و أكد بادي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي تدعم تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير محافظة الحديدة كحق أصيل للحكومة من أجل تحرير كافة الأراضي اليمنية.

واعتبر بادي أن ما تم تحقيقه من انتصارات نوعية لتحرير المدينة ومينائها أصبح ضرورة إنسانية وعسكرية ملحة لرفع معاناة اليمنيين وتدفق الواردات والمواد اللازمة والإغاثة ودعم موارد الحكومة.

وأكد بادي استمرار تسهيل منح التصاريح البحرية لميناء الحديدة من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وكذلك استمرار تأمين الممرات الآمنة من وإلى الحديدة، محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي تجاه انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني أو أي أعمال إرهابية تخطط لارتكابها لتدمير مقدرات الشعب الاقتصادية والبنية التحتية بالحديدة وكافة المحافظات.



