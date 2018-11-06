الكويت: عطلة للوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال الجوية

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نظرا لسوء الأحوال الجوية قرر مجلس الوزراء الكويتي يقرر تعطيل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبسبب سوء الأحوال الجوية أوقفت الخطوط الجوية عملياتها في مطار الكويت.

وذكرت صحيفة " الرأي " في موقعها الإلكتروني إنه وبناء على تعليمات مجلس الوزراء أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.

وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء الاثنين وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر الثلاثاء

إلى ذلك قالت صحيفة " القبس " الكويتية أن وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري رفعت حالة الاستعداد تأهبا لأمطار أشد غزارة يتوقع هطولها اليوم، حسب «الأرصاد» مما يعد اختباراً كبيراً، وتزايدت التحذيرات من «غرق محتمل»، مما يستلزم إجراءات احترازية عاجلة.

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