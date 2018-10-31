مدرسة "الإخلاص الكويتية".. الأفضل في تحدي القراءة العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فازت مدرسة الإخلاص الكويتية بجائزة "المدرسة المتميزة" ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2018، وتم تكريم المدرسة خلال الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي الذي أقيم في دبي أوبرا، حيث حصلت المدرسة الفائزة على مبلغ مليون درهم إماراتي..









وحازت المدرسة المركز الأول نظير جهودها في تطوير أداء طلبتها في مجال القراءة، حيث وصلت خمس مدارس إلى المرحلة النهائية من التصفيات من بين 52 ألف مدرسة تنافست في مسابقة المدرسة المتميزة ضمن مبادرة "تحدي القراءة العربي"، وفق موقع "العين"..

وقال محمد عبدالله الصايغ مدير مدارس الإخلاص الكويتية إن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم تنمي المعرفة والثقافة لدى الجيل العربي ليكونوا قادة المستقبل، وأضاف "الصايغ" أن "لدبي ودولة الإمارات بشكل عام جهودا كبيرة في مجال المبادرات المعرفية والعلمية التي لها أثر كبير في لم شمل العرب وتنمية مهارات الطلبة"..







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