الكويت تكشف عن أكبر قضية اتجار بالبشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت لمباحث شؤون الإقامة في الكويت، عن أكبر عملية اتجار بالبشر في تاريخ البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية. حيث قامت شركات وهمية بإبرام عقود مع جهات حكومية مختلفة واستقدمت ما يقارب الـ 3000 عامل بتأشيرات حرة مقابل مبالغ معينة. وأحالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر، بعد إخطار قيادات وزارة الداخلية .

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية قولها إن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة. وبدأت فصول القضية تتكشف مع حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الإقامة قبل أيام في منطقة جليب الشيوخ، حين تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية.

وعند سؤالهم عن أسباب عدم التحاقهم بمقرات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى البلاد بتأشيرات دخول حرة، وأنهم دفعوا أموالا تتراوح بين 1500 و3000 دينار كويتي مقابل دخولهم للبلاد. واكتشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عند مراجعة ملفات الشركات الثلاث التي استقدمت العمال، أن مقراتها، وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي، مغلقة. ووصل عدد العمال الذين حضروا على عهدة الشركات الثلاث إلى 3 آلاف شخص، غالبيتهم من باكستان وبنغلادش ومصر، وقد حضروا بناء على عقود حكومية.



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