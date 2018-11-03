إنقاذ 12 أسرة في ينبع بفعل الأمطار الغزيرة

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع من إنقاذ 12 أسرة تضررت بفعل الأمطار المتوسطة والغزيرة التي تشهدها المحافظة الواقعة غرب المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني إن فرق الجهاز تواجدت من مساء يوم أمس وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وانتشرت قرب أماكن الخطر وتعاملت مع كثير من الحالات.

وأكد الجهني أن فرق الدفاع تعاملت مع ٦٧ حالة احتجازات داخل السيول تم التعامل معها في حينها بدون إصابات، و9 حالات التماس كهربائي.

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وشهدت المدينة المنورة ومحافظات المهد وينبع وخيبر ووادي الفرع الجمعة والسبت، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية في مساراتها الطبيعية، وفق ما ذكره الدفاع المدني في المدينة المنورة.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة و في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها.

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