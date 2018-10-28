أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق في الإمارات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن تشهد المنطقة امتداد منخفض جوي سطحي من جهة البحر الأحمر، ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، في وقت حذّر المركز من الأمطار الغزيرة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات.

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق في رأس الخيمة وأم القيوين، وعجمان والشارقة ودبي، ودبا الفجيرة، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المركز أن حالة تشكل الأودية والسيول تعتمد على الأماكن التي تشهد تشكل السحب الركامية المحملة بالأمطار.

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وأشار المركز الوطني إلى استمرار الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً حتى يوم الثلاثاء المقبل مع انخفاض احتمالية تكون السحب الممطرة مع دخول ساعات الليل.

في ذات السياق، حذّرت شرطة الفجيرة التي سقطت الأمطار والثلوج فيها اليوم بغزارة، مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الوقوف في أماكن جريان الأودية والمناطق المنخفضة.

ودعت الشرطة الصيادين ومواطني الإمارة والمقيمين، بعدم ارتياد البحر بسبب الظروف الجوية الحالية.

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