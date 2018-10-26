الأمطار الغزيرة تقتل شخصا شمالي السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت منطقة تَبُوك شمالي السعودية، أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وأدت السيول المصاحبةُ لها إلى وفاة شخص، فيما تم إنقاذ العشرات.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أن فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 49 شخصاً احتجزتهم السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مواقع متفرقة من المنطقة.



وقد شهدت منطقة تبوك أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز شقري التابع لمدينة تبوك شملت راس الخريطة والعلو وروافة والخبرة والابيضات والرتامة.

كما هطلت الأمطار على مركز الديسة التابع لمحافظة ضباء شملت العين الزرقاء وأنقد وأبو العجاج، وعلى مركز أبو سلمة شملت قبقاب وأبو سلمة وهداج ووادي العين ومراكز العمود ونابع داما وأشواق وشغب والخريطة.

من جانبه، تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الحالة المطرية منذ بدايتها والتي عمت معظم أرجاء المنطقة، كما وجه سموه كافة الإدارات الحكومية المعنية إلى تنفيذ الخطط الاحترازية الموضوعة مسبقاً لمواجهة هذه الحالات.

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