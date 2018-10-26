العاهل الأردني يلغي زيارته للبحرين بسبب كارثة السيول

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألغى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة عمل كانت مقررة إلى البحرين غدا الجمعة، لمتابعة تداعيات الحادث الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة بترا.

وأعلن الأردن حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وإنقاذ 18 آخرين، وفقدان اخرين في منطقة البحر الميت.

وبعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة للملك عبدالله الثاني، إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق الأردن.

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