سيول البحر الميت تؤدي لوفيات في الأردن

أخبار الآن | البحر الميت - الاردن (وكالات)

أعلن الأردن حالة الطوارئ في العاصمة عمان، بعد وفاة 10 أشخاص، جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما تم إنقاذ 11 شخصا بينهم أطفال.



فرق إنقاذ متخصصة تقوم بعمليات البحث، واستدعاء طائرات سلاح الجو، للمشاركة في عمليات البحث.

الدفاع المدني قال إن 11 شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية، بسبب المنخفض الجوي والسيول.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تابع خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية، والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة.