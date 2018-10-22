السيول تقتل رجل إطفاء جنوب إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت فرقة إطفاء إسبانية إنها عثرت على جثة أحد رجالها، في إقليم ملقا بجنوب البلاد بعد ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة أجبرت مئات الناس على مغادرة منازلهم.

وفي بلدة كامبيوس دفعت مياه السيول السيارات في الشوارع ثم تركتها محطمة بعد انحسارها، وقالت وزارة البيئة في حكومة ملقا إن منسوب المياه بلغ 40 سنتيمترا بعد هطول الأمطار لمدة 24 ساعة في أرداليس فحسب وهي بلدة واقعة على بعد نحو 62 كيلومترا من مدينة ملقا.

وقالت فرقة الإطفاء على حسابها بتويتر إن رجل الإطفاء خوسيه خيل اختفى مع اثنين آخرين بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهم، وأضافت أن رفيقي خيل جرى إنقاذهما أما هو فقد عُثر على جثته لاحقا.

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