ارتفاع عدد قتلى زلزال أندونيسيا إلى 2113

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب إقليم سولاويزي الأوسط في أندونيسيا نهاية سبتمبر الماضي، 2113 شخصاً فضلاً عن 1309 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو، إن ما يصل إلى 1703 من القتلى كانوا من مدينة بالو عاصمة الإقليم، والباقون من مقاطعات مجاورة

ونزح ما يقرب من 223751 شخصاً وأصيب 4612 آخرين في أعقاب زلزال 28 سبتمبر(أيلول) الماضي المدمر، الذي أسفر عن تسونامي وتسييل التربة الذي ابتلع آلاف المنازل.

وأشار المتحدث إلى أن عدداً من المرافق العامة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات، عادت إلى طبيعتها بنسبة 100% تقريباً، والتداول في محطات الوقود والأسواق والقطاع المصرفي عاد إلى طبيعته أيضاً".

إقرأ أيضاً:

محمد صلاح يحتضن معجبة بكت لحظة رؤيته

مصر تهزم الأرجنتين وتتوج ببرونزية أولمبياد الشباب (فيديو)