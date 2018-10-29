وصول أول باخرة نفط سعودية إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصلت اليوم الإثنين أول باخرة نفط سعودية إلى ميناء عدن، محملة الدفعة الأولى من مشتقات النفط لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة.

وتندرج هذه الإمدادات ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهريا.

وبدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل، و25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني.

وقال سفير السعودية لدى اليمن والمشرف على برنامج إعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر: "نحتفل اليوم بوصول أول الغيث من منحة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشتقات النفطية، وهو امتداد لعطاء مستمر يوجه به خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأجل الأشقاء في اليمن، فالتنمية في اليمن لن تنتظر موافقة الميليشيات الحوثية للقبول بالحلول السياسية، ونهبها البنك المركزي وتعمدها إجاعة الشعب اليمني بل بدأنا في التنمية والإعمار، نحن نقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لجميع اليمنيين".



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