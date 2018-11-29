ماكرون: سألتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين التي تعقد في الأرجنتين.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد جولة عربية قام خلالها بزيارة الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس.

وكان في استقبال ولي العهد في مطار العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.، في حين يضم الوفد الرسمي عدد من الأمراء والوزراء، بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان.

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