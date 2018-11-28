بومبيو: العلاقات مع الرياض مهمة لمواجهة الخطر الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن العلاقات مع السعودية مهمة من أجل مواجهة الخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية قبل الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، أن "الرياض قوة أساسية من أجل إرساء الاستقرار".

وكان وزير الخارجية الأميركي نشر في وقت سابق مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه، إن السعودية هي القوة الضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بدور الرياض في استقرار العراق وملف اللاجئين السوريين.

وأشاد بومبيو بجهود ولي العهد السعودي لمواجهة التغلغل الإيراني، مضيفا أن "السعودية تساهم بشكل كبير في جهودنا ضد تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى"

وانتقد بومبيو في مقاله الأصوات الأميركية التي تعارض حرص الرئيس دونالد ترامب على العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أنها الأصوات نفسها التي دعمت تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع النظام الإيراني، قاتل الآلاف وأكبر داعم للإرهاب في العالم.

وشدد على أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي مفتاح أمن الطاقة العالمي.

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