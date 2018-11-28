ماكرون ينوي زيارة بغداد قريباً

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

من المقرر أن يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة للعراق مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها مشيرة الى ان اتصالا جرى بين وزيري خارجية البلدين.

وقال البيان إن "الوزير محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين"، مبيناً أن لودريان أعرب عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وعن أمله بمزيد من التطور في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودعم فرنسا الكامل للعراق وحكومته بما يضمن وحدته وأمنه".

وأضاف البيان أن "لودريان أعلن عن نيته زيارة العراق مطلع العام المقبل قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق". وبحسب البيان فإن "الحكيم أشاد بالدور المهم والحيوي الذي لعبته فرنسا بدعمها للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، ودعمها للعراق للخروج من البند السابع، معبرا عن أمله أن تكون فرنسا من الدول المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش".

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