استعدادات للقضاء على داعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن آلاف المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل سورية معارضة، وصلت إلى محيط جيب تنظيم داعش وحقل التنك عند ضفاف نهر الفرات الشرقية في سوريا، في تحضيرات لعملية عسكرية تعتزم قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي إطلاقها للقضاء على آخر جيوب التنظيم.

المرصد أوضح أن المقاتلين وصلوا مع سيارات رباعية الدفع ، ومثبت عليها رشاشات ثقيلة، تمركزت على خطوط التماس مع تنظيم داعش. وكان 15 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية و6 من مسلحي تنظيم داعش قد قتلوا في غارات لطائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور، بحسب ما كشفت وسائل إعلام. وكان داعش قد بث خلال الأيام الماضية صورا لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية، أغلبهم من محافظتي الرقة وريف حلب الشرقي، تم أسرهم خلال المعارك مع مسلحي التنظيم.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة قرب مدينة هجين وريفها، التي تعد آخر معاقل التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.



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