روسيا: داعش يعد لهجوم كيماوي على قوات سوريا الديمقراطية



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (اسوشيتد برس)

قالت وزارة الدفاع الروسية ، انها تلقت معلومات تفيد بأن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يستعدون لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور بقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة.حسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنها علمت من مصادر استخبارية متعددة أن مسلحين من داعش يقومون بتزويد مدافع هاون بعناصر كيماوية قتالية استعدادا للهجوم على قوات سوريا الديمقراطية .

وقالت الوزارة، إنها سترسل وحدة حماية ضد الأسلحة الكيماوية إلى المنطقة لمراقبة الوضع.

وتكبد داعش في الايام القليلة الماضية خسائر فادحة خلال المواجهات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا والعمليات التي تقودها القوات العراقية في جبال حمرين شمال شرق بغداد وغرب الموصل, ما أدى الى قتل ثلاثة من أبرز قادة التنظيم الميدانيين.

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