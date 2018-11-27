هؤلاء قادة داعش الذين قتلوا في حمرين ودير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

تكبد داعش في الساعات القليلة الماضية خسائر فادحة خلال المواجهات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا والعمليات التي تقودها القوات العراقية في جبال حمرين شمال شرق بغداد وغرب الموصل, ما أدى الى قتل ثلاثة من أبرز قادة التنظيم الميدانيين.. من هم هؤلاء القادة وما هي مناصبهم؟



بعد أن إشتد الخناق على معاقل داعش في شرق سوريا و على مناطق تخفيهم في جبال حمرين وغرب الموصل, سقط عدد من القتلى بين قادة داعش الميدانيين خلال المواجهات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية, حيث باتت صفوف التنظيم الإرهابي تعاني حصاراً شديداً وخسائر كبيرة في الأرواح.

على خلفية غارات جوية وعمليات عسكرية في العراق وسوريا خلال الساعات القليلة الماضية أفادت مصادر استخباراتي خاصة لأخبار الآن بقتل ثلاثة قادة بارزين في داعش وهم على النحو الآتي :

قائد ما تسمى بكتائب داعش في دير الزور الملقب أبو براء العراقي, وقد قتل متأثرا بجروحه خلال اشتبكات بلدة البحرة في ريف دير الزور الشرقي.

يعد أبو براء العراقي أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي وإسمه الحقيقي إسماعيل محمد الدليمي وهو في الأصل من أهالي مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا غربي العراق.

المصادر الاستخباراتية الخاصة أكدت لأخبار الآن أن أبو براء العراقي خاض العديد من المعارك في مناطق غرب محافظة الأنبار قبل أن يهرب الى ريف دير الزور الشرقي.

القيادي في داعش الملقب "أبو حفص السوري", و قد قتل بكمين لقوات الشرطة الاتحادية العراقية قرب جبال حمرين شمال شرق بغداد مع ثلاثة من أتباعه.

إسمه الحقيقي فادي إبراهيم وهو سوري الجنسية, وكان قائد مفارز تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

المكنى "أبو حفص السوري" كان أحد أبرز قادة داعش في مناطق شمال تكريت وجنوب كركوك وكان المسؤول الأمني الأول فيما يُعرف لدى التنظيم في قضاء الحويجة قبل تحريره, وكان أيضا أحد المقربين من ما يُسمى "أبو أنس السوري" والي قاطع كركوك.

القيادي في داعش شعيب السبعاوي المكنى "أبو معاوية الانصاري", و قد قتل خلال هجوم للتنظيم قرب قرية البريت جنوب قضاء الحضر جنوب غربي الموصل.

المصادر الاستخباراتية الخاصة أكدت لأخبار الآن أن ما يُسمى "أبو معاوية الأنصاري" قاد هجمات على ثـُكنات الحشد العشائري في الموصل حيث قـُتل هناك مع أربعة من مرافقيه.

ووفق المصادر ذاتها فإن الملقب "أبو معاوية الأنصاري" كان أيضاً مسؤول كتيبة الاغتيالات التابعة لما يسمى لدى داعش بقاطع دجلة جنوب قضاء الحضر الواقع الى الجنوب الغربي من الموصل.

يأتي قتلُ عدد من قادة داعش وخسارته بينما تواصل القوات العراقية عملياتها في جبال حمرين وغرب الموصل, بالتزامن مع العمليات التي تقودها قواتُ سوريا الديمقراطية في دير الزور شرقي سوريا لاسيما بعد أن حاول التنظيمُ شن هجمات في غرب العراق وشرق سوريا.

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