ترامب يشكر السعودية بشأن انخفاض أسعار النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره إلى المملكة العربية السعودية بشأن انخفاض أسعار النفط.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن هذا الخفض الكبير للضرائب جيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، مشيراً إلى أن سعر البرميل أصبح 5 دولاراً بعدما كان 82 دولار.

واعتبر ترامب السعودية إلى مزيد من الهبوط في الأسعار، مشبهاً الأمر بخفض ضريبي كبير قد يدعم الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

من جهة ثانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بالبقاء كشريك راسخ للسعودية، مشدداً على أن المملكة حليف حيوي في المنطقة.



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