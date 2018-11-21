الكرملين: بوتين قد يلتقي ولي العهد السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الأرجنتين في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كان قد اعلن أن ولي العهد سيكون على رأس الوفد السعودي للقمة ضمن جولة خارجية يقوم بها في عدد من الدول لبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الرياض.

وأوضح المتحدث ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن الكرملين يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، لكنه أحجم عن التعليق على ما إذا كانت موسكو ستتخذ أي إجراء للتأثير عليها.

وتستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل.

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