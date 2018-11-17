داعش يعدم شابا وامرأتين بتهمة التعامل مع سوريا الديمقراطية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة(متابعات)

أنّ اعدم تنظيم داعش يوم أمس الجمعة ثلاثة أشخاص ، بينهم امرأتان رميا بالرصاص بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي ، بحسب ما أفادت شبكات محلية.

كذلك أشارت إلى أنها حصلت على اسميّن لشابين أعدمهما افراد التنظيم في وقت سابق، أحدهما بتهمة التصوير والآخر بتهمة التعامل مع النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

ويشن التنظيم عمليات اعتقال في المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل متكرر، بحثاً عمن يتهمهم بالتعامل مع قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت شبكة فرات بوست أنّ تنظيم داعش أعدم الجمعة الشاب سالم موسى الإبراهيم من أبناء بلدة الشعفة، مخبرا ذويه أنه قتل أثناء غارة جوية لطيران التحالف الدولي، استهدفت سجن للتنظيم في مدينة هجين في وقت سابق.

وأضافت أنّ التنظيم أعدم بالتزامن سيدتين أيضا ، الأولى من مدينة البصيرة وتبلغ من العمر 35 عاما، والثانية من مدينة البوكمال وتبلغ من العمر قرابة 45 عاماً بنفس التهمة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت نهاية الشهر الماضي في بيان، إيقاف جميع عملياتها العسكرية التي تخوضها بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، احتجاجا على قصف الجيش التركي لمواقعها شمال سوريا (عين العرب وتل أبيض)، قبل أن تستئنفها منذ يومين مرسلة تعزيزات كبيرة إلى شرقي المحافظة.

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