من هي نانسي جمال ممثلة التحالف الدولي ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، عن تعيين إمرأة بحرينية ممثلة ً رسمية للتحالف، وستتضمن مهمتها التعريف عن آخر مستجدات جهود التحالف لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وجهود الإغاثة الإنسانية..

وأوضح التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش أن البحرينية نانسي جمال وهي وزيرٌ مفوض في وزارة الخارجية البحرينية ستشغل منصب الممثل الرسمي له.

حصلت السيدة جمال على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة البحرين

وأكملت مسيرتها التعليمية لتحصَل على درجة الماجستير في الاتصالات العامة من الجامعة الأمريكية في واشنطن

وشغلت نانسي جمال مناصب عديدة ، اذ ترأست سابقا المجلس الاستشاري المسؤول عن خلية الاتصالات في التحالف الدولي ضد داعش ، حيث قادت إلى بناء شراكات إقليمية ، ولعبت دورًا حيويًا في مراسلات التحالف.

وهي حاصلة على الدرجة الدبلوماسية كوزير مفوض في وزارة خارجية مملكة البحرين.

ومن المقرر أن تعمل نانسي جمال على تعزيز جهود التحالف الدولي في تحقيق الاستقرار في المجتمعات المحررة من داعش.

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