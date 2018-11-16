التحالف الدولي يعين بحرينية ممثلة له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عين التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش البحرينية نانسي جمال، الوزير المفوض في وزارة الخارجية البحرينية، في منصب الممثل الرسمي له.

وكانت نانسي جمال، سابقًا، رئيسة المجلس الاستشاري المسؤول عن خلية الاتصالات في التحالف الدولي ضد داعش، حيث قادت إلى بناء شراكات إقليمية، ولعبت دوراً حيوياً في مراسلات التحالف.

وهي حاصلة على الدبلوماسي، بدرجة وزير مفوض في وزارة خارجية مملكة البحرين، وكانت تعمل سابقا مديرة المعلومات والدراسات والأبحاث.

ومن المقرر أن تعمل نانسي جمال على تعزيز جهود التحالف الدولي في تحقيق الاستقرار في المجتمعات المحررة من "داعش".

وستعمل مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والعسكريين والأكاديميين، لضمان مستوى عالٍ من المشاركة عبر جميع أنشطة الائتلاف.

مصدر الصورة: الموقع الرسمي للتحالف الدولي.

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