البحرين: نرفض المساس بأمن السعودية

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت مملكة البحرين على موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشددة على رفضها التام المساس بأمن السعودية.

وأوضحت البحرين أن الخطوات السعودية التي أعلنتها النيابة العامة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن القضية، تعكس النزاهة والشفافية والحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة ومعرفة الحقائق.

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وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية، أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، أو محاولات شق الصف الاسلامي.

ولفتت البحرين إلى أن المملكة هي أساس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولها دور استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار شعوب المنطقة والعالم

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