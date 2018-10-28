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رئيس وزراء البحرين: السعودية أساس الأمن والاستقرار بالمنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، الأهمية الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ووصفها بـ"العمود الفقري والأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة" في ضوء ما تتمتع به من ثقل ومكانة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

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وأضاف، خلال أعمال المنتدى الرابع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة"، أن "السعودية هي البيت الجامع والعمق الاستراتيجي لهذه المنطقة الحيوية من العالم".

وأشار بأن الجميع يقدر ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في مساندة قضايا العدل ونصرة الحق، وهي الجهود التي حفظت للمنطقة وشعوبها وحدتها وعززت من قدرتها على مواجهة شتى التحديات ، تلك التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي يمر بها العالم تحتاج إلى أن نكون أكثر عزماً وتصميماً على ترسيخ أسس بناء فعال للتعاون الدولي يرتكز على رؤية تدرك متطلبات المرحلة الراهنة وتستشرف آفاق المستقبل".

 

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