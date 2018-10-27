البحرين: الخليج سيظل ركيزة للإستقرار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن منْطَقَةَ الخليج ستظل ركيزةً للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير البحريني في منتدى البحرين الأمني، إن التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين ومصر والأردن، سيكون مفتوحا أمام من يَقْبَلون بمبادئه.

وتابع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالقول " إن في مثل هذا الوقت من العام المقبل سيكون تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي نشطا".

وأشار آل خليفة الى أن حزب الله يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، لافتا الى أن التدخل الإيراني ما زال أمراً قائماً في العراق ولبنان.

ولفت الوزير البحريني خلال "منتدى المنامة - قمة الأمن الإقليمي"، الى "أننا ما زلنا ملتزمين بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي".

واكد انه لا يمكن للمنطقة أن تكون مستقرة في ظل طموح الهيمنة الإيرانية القائم على التدخل في شؤون الآخرين, موضحا أن التحالف العربي يعمل على إعادة الأمن والاستقرار لليمن.

وأكد "مواصلة الطريق الطويل من أجل السلام في الشرق الأوسط. اضاف لا نشكك في حكمة السلطان قابوس ومساعدته في حل الصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين، والبحرين لطالما أمنت الدعم من اجل السلام في القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل كسلطة محتلة.

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