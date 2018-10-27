بومبيو: العقوبات الأمريكية القادمة على إيران الأكثر صرامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات الأمريكية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع، ستكون "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد طهران.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن كل وكالة أو جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقارير عن الإرهاب، يحدد إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأكد بومبيو في حديث صحفي، إن إيران "تعرض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها".

وبيّن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "حضت شركاءها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع طهران، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بومبيو: "إطلاق الصواريخ والإرهاب وتصدير السلوك الخبيث إلى جميع أنحاء العالم، جميعها أمور حدثت خلال الاتفاق النووي".

وتابع: "لقد كان اتفاقا سيئا للولايات المتحدة. لقد اتخذ الرئيس قرارا صائبا بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكل ما نطلبه من إيران هو ببساطة أن تكون دولة طبيعية، أن تتوقف عن تصدير الإرهاب وعن استخدام وكلائها لإحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في صباح الخامس من نوفمبر.

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