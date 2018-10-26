العراق يوقف تصدير النفط لإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت رويترز عن مصادر عراقية، أن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر امتثالا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

العراق يُصَدِّرُ حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران.

وقال المصدران لرويترز إن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر/تشرين الأول مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية. وأضافا أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا ووزير النفط.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، قد صرح بقيام جهات بتهريب النفط من منطقة طوزخورماتو إلى ايران.

وأفاد الزاملي أن هذه الجهات محسوبة على الحكومة العراقية وبعض القيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تسعى لاستغلال الوضع الأمني من أجل مصالح شخصية.

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