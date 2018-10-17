عقوبات اميركية ضد شركة لتحويل الأموال في العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متّهمة بتقديم دعم مالي لداعش.

وأوضحت الوزارة أنّ الشركة "جزء من شبكة معقّدة من المؤسّسات تتضمن مزوّدي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط".

والشركة التي تحمل اسم "آفاق دبي" مقرّها في العراق وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما قد يوحي اسمها. وتمّ تصنيفها على أنّها كيان "إرهابي"، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

والشركة متّهمة بتقديم "مساعدات ماليّة وماديّة وتكنولوجيّة" للجهاديين.وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب سيغال مانديليكر "نحن نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع للقضاء على امكانية غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروعة".

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