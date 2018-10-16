تعادل السعودية والعراق في بطولة "السوبر كلاسيكو" الودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تعادل المنتخب السعودي مع ضيفه المنتخب العراقي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إطار اللقاء الثاني والختامي لكلا المنتخبين في بطولة "السوبر كلاسيكو" الودية.

وسجل هدف العراق اللاعب مهند علي، في الدقيقة 71، وتعادل عبد العزيز البيشي للمنتخب السعودي في الدقيقة 93.

وكان المنتخب العراقي قد خسر اللقاء الأول من منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة، فيما تعرض منتخب السعودية للخسارة في المباراة الأولى من البرازيل بهدفين نظيفين، ويلتقي غدًا منتخب البرازيل مع نظيره الأرجنتيني في ختام منافسات البطولة.

وجاءت مشاركة المنتخبين السعودي والعراقي في بطولة "السوبر كلاسيكو" الودية، في إطار تحضيراتهما لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019 المقرر إقامتها يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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