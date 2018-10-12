تعرف على أكبر 10 ملاعب كرة قدم في الوطن العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف موقع رياضة كوم عن قائمة افضل وأكبر 10 ملاعب في الوطن العربي والتي تصدرها ملعب برج العرب بمصر ب 86000 ألف مقعد ، يليه ملعب حلب الدولي في سوريا ب 75 ألف مقعد ، ثم جاء ملعب استاد القاهرة الدولي في المرتبة الثالثة بعدد مقاعد بلغت 74100 ..

وكانت مجلة "فور فور تو" البريطانية كشفت في وقت سابق عن قائمة افضل 100 ملعب في العالم والتي تصدرها ملعب لابومبونيرا الارجنتيني، معقل فريق بوكا جونيوز الارجنتيني، كأجمل ملعب في العالم، متقدما على ملعب "كامب نو"، معقل فريق برشلونة الاسباني، فيما احتل المرتبة الثالثة ملعب "ويمبلي" الانجليزي.

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