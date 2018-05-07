وراء كل أسطورة في كرة القدم امرأة عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

كثر هنّ السيدات العربيات اللواتي استطعنّ بفضل سحر جمالهن من الزواج برجال أصحاب اهمية كبيرة في العالم أجمع، وازدادت خلال الفترة الأخيرة الأخبار عن فتيات عربيات أو من أصول عربية، ارتبطن بنجوم كرة القدم حول العالم، اليكم أشهر زوجات اللاعبين من أصول عربية.



فابريغاس

دانييلا سمعان هو اسم زوجة اللاعب سيسك فابريجاس اللبنانية، تعد علاقة النجم الاسباني بهذه السيدة واحدة من بين أكثر العلاقات المثيرة للجدل في عالم كرة القدم.

فهي تكبر لاعبفريق برشلونة السابقة بقرابة 12 عاماً، فضلاً عن وجود علاقة بينهما عندما كانت دانييلا متزوجة من مليونير لبناني ولديها منه طفلين، يذكر أنهما تقابلا عن طريق الصدفة في احد المطاعم اليابنية في لندن، ويضع سيسك وشما باللغة العربية على يده وعادة ما يقبله عند تسجيله للاهداف مشيراً بذلك الى زوجته العربية.

ايريك ابيدال

تزوج اللاعب الفرنسي اريك ابيدال من الجزائرية "حياة"، حينما كان يلعب في نادي مدينة ليون التي قضت حياة معظم فترات حياتها فيها، يذكر أن الثنائي قد تزوجا في العام 2007 وهو العام عينه الذي اعتنق به لاعب برشلونة السابق الاسلام.

فرانك ريبيري

في عام 2004 وقبل تحقيقه شهرة واسعة اعتنق الفرنسي ريبيري الاسلام وغير اسلامه الى بلال، ليقوم بعدها وبنفس العام بالزواج من الجزائرية وهيبة بن ماحي شقيقة صديقه المقرب، وكان لاعب بايرن ميونخ الحالي وزوجته يقتنان في الحي نفسه في مدينة بولون الساحلية في فرنسا.

خوردي ألبا

يرتبط لاعب برشلونة الاسباني خوردي البا بالممثلة الإسبانية من أصول ليبية هيبة ابوك بعدما التقيا في حفل، يذكر أن والد الممثلة ليبي ووالدتها تونسية وقد هاجرا إلى اسبانيا منذ زمن طويل

الكسندر باتو

البرازيلي اليكساندر باتو متزوج من الفتاة اللبنانية صوفيا مطر وهي ابنة المليونير سليم مطر صاحب أكبر شركة لتأجير السيارات في أميركا الجنوبية.

جيرارد بيكيه

لعل زواج هذا الثنائي هو الاشهر على الساحة العالمية، بسبب شهرة المغنية الكولومبيا من أصل لبناني شاكيرا والنجم الاسباني بيكيه الكبيرة، وقد تعرفا بعد أدائها اغنية في افتتاح كأس العالم 2010.

الجدير بالذكر أن رئيس الفيفا الحالي السويسري جياني إنفانتينو متزوج من السيدة اللبنانية لينا الأشقر.

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