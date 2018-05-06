الإتحاد المصري ينفذ رغبة النجم محمد صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بدء تنفيذ الخطوات العملية لحل الأزمة بينه وبين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على خلفية حقوق الصورة العائدة له، بما يشمل إزالة صورته عن طائرة المنتخب ولوحات إعلانية.

وكانت الأزمة تصاعدت بشكل حاد قبل نحو أسبوعين على خلفية استخدام صورة صلاح في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف، للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.

ومنذ أيام غرد صلاح على تويتر متحدثا عن تعرضه لـ "إهانة كبيرة جدا"، قبل أن يعلن أن الأزمة بدأت بسلوك "طريق الحل" إثر تدخل من السلطات الرسمية المصرية.

وفي بيان على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة على موقع فيسبوك، الأحد، أكد الاتحاد أنه بدأ "بالاتفاق مع جميع الرعاة في إزالة أسباب الخلاف وتنفيذ رغبة اللاعب بناء على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع اللاعب ووزير الشباب والرياضة (خالد عبد العزيز) بعد تدخل القيادة السياسية"، ليتنازل الاتحاد عن حقوقه لصالح "نجم مصر الكبير".

وأكد البيان اتفاق الاتحاد مع شركته الراعية ("بريزنتايشن") والرعاة الآخرين، وبينهم شركة اتصالات منافسة لشركة اتصالات يربطها عقد خاص مع صلاح، "على التحرك سريعا من أجل تنفيذ جميع المطالب التي تم الاتفاق عليها بإزالة صورة محمد صلاح بشكلها القديم من على طائرة المنتخب التي تنقل الفراعنة إلى روسيا في نهائيات كأس العالم، بجانب التحرك لإزالة صور نجم ليفربول من جميع إعلانات الطرق والتليفزيون".

وأشار الاتحاد إلى أنه تم إعداد تصميم جديد للطائرة، ويجري العمل مع مهندسي شركة مصر للطيران لتركيبه على الطائرة بدلا من التصميم القديم، موضحا أن كشف الطائرة بتصميمها الجديد سيتم "خلال الأيام المقبلة".



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