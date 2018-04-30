صلاح يشكر محبيه بعد حملة دعم عالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



وجه النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي الشكر لكل من سانده بعدما أعرب عن استياءه من تعامل اتحاد الكرة المصري بشأن أزمة استخدام الاتحاد صورا في ملصقات دعائية دون موافقته.



قائلا عبر تويتر انه يشكر كل الناس على دعمهم الكبير وتأتي هذه التغريدة بعدما دشن مجموعة من المغردين على تويتر الوسم "#ادعم _محمد_صلاح"، الذي أصبح في غضون ساعات قليلة الأول عالميا على تويتر.

وكتب صلاح على حسابه الرسمي على موقع تويتر "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية".

وتأتي هذه التغريدة بعدما دشن مجموعة من المغردين على تويتر الوسم "#ادعم _محمد_صلاح"، الذي أصبح في غضون ساعات قليلة الأول عالميا على تويتر.

وأكد مسؤولون مصريون أن الأزمة في طريقها للحل، حيث كتب وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز على تويتر "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة. خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

ويشكل صلاح الذي انضم مطلع الموسم الحالي الى ليفربول قادما من روما الإيطالي، إحدى أبرز الظواهر الكروية في كرة القدم العالمية هذه السنة، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا من أصل 43 هدفا في مختلف المسابقات.

وتوج اللاعب بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.



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